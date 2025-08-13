Diputado viste el busto de Evo con traje de reo y anticipa su encarcelamiento con el nuevo gobierno

El legislador Alberto Astorga aseguró que el dirigente cocalero debe ser llevado a prisión por los delitos que asegura cometió durante su mandato.

eju.tv / Video: CTV

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga vistió la mañana de este miércoles de recluso al busto del dirigente cocalero Evo Morales, como anticipo de lo que considera que le sucederá una vez que asuma el próximo gobierno.

«Después de este 17 de agosto Evo Morales tiene sus días contados, vamos a tener un nuevo gobierno y va a ser encarcelado por todos los delitos que ha cometido; este es el uniforme que va a utilizar porque va a ser el reo más peligroso de nuestro país», declaró Astorga a la prensa.

El busto de Morales se encuentra en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hace unos meses el mismo legislador derribó la escultura, que fue restituida a su lugar y hoy terminó cubierta con un gorro y el traje típico de un privado de libertad.

«El nuevo gobierno va a encarcelar a este delincuente llamado Evo Morales, este es el uniforme que va a tener que utilizar el resto de su vida porque se tiene que pudrir en la cárcel por todos los delitos que ha cometido», sostuvo.

Sobre Morales pesa un mandamiento de aprehensión por la acusación de trata y tráfico de personas; a fines del año pasado se dispuso su encierro preventivo por la acusación de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo cuando todavía ocupaba el cargo de mandatario.