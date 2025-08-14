Dirigente garantiza tranquilidad en el Trópico para las elecciones, aunque podría haber disconformidad con resultados

Sin embargo, el dirigente aseguró que no habrá ningún problema en día de las elecciones “al margen de la rabia”, porque se ha socializado que todos deben participar.

Fuente: Erbol

El dirigente campesino del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, aseguró que la jornada electoral del domingo se desarrollará con tranquilidad, aunque aclaró que después se hará la evaluación de los resultados y podría haber disconformidad.

“Algunos compañeros por rabia no participarán, pero se garantiza absolutamente con tranquilidad que se va a poder llevar estas elecciones en este caso este 17 de agosto”, dijo Choque en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

Las organizaciones del Trópico han expresado anteriormente su molestia por la exclusión de Evo Morales de las elecciones. Consideran que este hecho le quita legitimidad a los comicios.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, el dirigente aseguró que no habrá ningún problema en día de las elecciones “al margen de la rabia”, porque se ha socializado que todos deben participar.

No obstante, enfatizó que se realizará la evaluación respectiva de los resultados de los comicios.

“Seguramente a las 9 de la noche vamos a saber los resultados finales, como indicó el Tribunal Supremo Electoral y, a partir de ahí, posiblemente haya mucha disconformidad. Al margen de todo eso nosotros vamos a estar siempre al tanto para poder evaluar minuto a minuto las elecciones”, agregó.