Distribución de maletas electorales llega al 50% en el departamento de La Paz

El envío del material comenzó el miércoles hacia las zonas alejadas y continuó el jueves hacia las localidades rurales. Este viernes el material será distribuido a circunscripciones urbanas.

Un observador de la OEA en el centro de operaciones donde se arman las maletas electorales. Foto: TED de La Paz

La distribución de las maletas electorales en el departamento de La Paz para las elecciones generales del 17 de agosto alcanzó el 50% hasta la mañana de este viernes, informó el coordinador del Centro Departamental de Logística del Tribunal Electoral Departamental (TED), Víctor Flores.

“Hasta el momento ya sobrepasamos el 50% de la distribución de las maletas electorales”, indicó el funcionario del TED de La Paz en entrevista con Unitel.

El envío del material comenzó el miércoles hacia Puerto Araona y Santa Rosa. Debido a la lejanía de esas zonas, el traslado se realiza por vía fluvial y terrestre. Se prevé que las maletas lleguen esta tarde.

El jueves se avanzó en las circunscripciones rurales 14, 15, 16, 17 y 19, y este viernes se inició el reparto en la zona urbana.

“Ya estamos saliendo con la circunscripción 7, con las primeras maletas del día”. “Hasta el momento no hemos tenido ningún incidente mucho menos contingencias que sean de gravedad”, agregó.

Datos

En el departamento de La Paz se entregarán 9.099 maletas electorales, una por cada mesa de sufragio habilitada para los comicios.

El día de la votación funcionarán 1.285 recintos electorales, distribuidos en 87 municipios y 14 circunscripciones, donde están convocados 2.047.825 ciudadanos habilitados para emitir su voto.

El país se encuentra a dos días de los comicios. Desde hoy rige el auto de buen gobierno, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, entre otras disposiciones.

Mañana se realizarán las últimas salidas de buses desde las terminales, ya que el domingo no habrá servicio de transporte.