Donald Trump habló desde el Air Force One: “Quiero ver un alto el fuego rápidamente, no voy a estar feliz si no es hoy”

Camino a la cumbre, el presidente estadounidense dialogó con los periodistas: “Quiero que pare la matanza, la semana pasada se perdieron 7.000 personas” en los enfrentamientos.
Por Gastón Calvo ,Alexis Pérez y Matías Tercic
Fuente: Infobae
“Quiero ver un alto el fuego rápidamente, no voy a estar feliz si no es hoy”
A menos de dos horas de su aterrizaje previsto en Anchorage, Donald Trump ha vuelto a hablar con la prensa en el Air Force One. Dijo que quiere un alto el fuego entre Rusia y Ucrania “rápidamente”. “No sé si será hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy”, afirma.
“Esto no tiene nada que ver con Europa”, añade. “Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que Zelensky”.
Afirmó que Estados Unidos no está gastando dinero en la guerra en Ucrania, sino ganando dinero, recibiendo “grandes y hermosos cheques” de la OTAN por el suministro de armas. “Pero eso no me importa”, afirma. “Estoy en esto para detener la matanza”.