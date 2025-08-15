Dos menores de edad fueron atropelladas cuando intentaban cruzar una calle, una tiene ambas piernas fracturadas

El accidente se produjo en la zona sur de Cochabamba, donde ambas menores fueron impactadas por un vehículo del transporte público

Dos menores de edad de 3 y 13 años resultaron heridas tras haber sido atropelladas por un trufi del transporte público cuando intentaban cruzar una calle en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. "Una vagoneta color blanco perteneciente a la línea 110 conducida por el señor Jaime O.D. de 66 años, por razones que se investigan, llega a atropellar a dos menores de edad", informó a UNITEL el coronel Fernando Aragón, subdirector de Tránsito. [Foto: UNITEL] / Personal de Tránsito investiga el hecho El accidente se registró en los pasados días y quedó todo grabado en imágenes de cámaras de seguridad, donde se observa el momento en el que las niñas son impactadas poco antes de poder llegar a la cera contraria.