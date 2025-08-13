Dos personas fueron acribilladas en Entre Ríos; suman dos emboscadas en 24 horas en el Trópico de Cochabamba

La parte posterior del vehículo acribillado. FOTO: Captura de video de la Red Uno

Dos personas fueron acribilladas la noche del miércoles mientras viajaban en un vehículo por la zona de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba. Una de ellas murió y la otra resultó herida. La hipótesis inicial de la Policía apunta a un posible ajuste de cuentas. Según reportó la Red Uno, las víctimas circulaban por la zona de El Palmar cuando fueron interceptadas por otro vehículo tipo Noah, ocupado por personas armadas. Los atacantes descendieron del motorizado y abrieron fuego.

Con este caso, ya suman dos emboscadas registradas en menos de 24 horas en el Trópico de Cochabamba. La primera ocurrió el martes, cuando efectivos de la lucha antidroga fueron agredidos en la localidad de Nueva Tacopaya, en Villa Tunari. El ataque dejó un saldo preliminar de dos uniformados heridos y tres vehículos dañados. Algunas imágenes del hecho fueron captadas por los propios agentes.

En cuanto al segundo caso, registrado la noche del miércoles, las autoridades que llegaron a la zona de Entre Ríos comprobaron la brutalidad del ataque: el vehículo agredido presentaba múltiples impactos de bala en las puertas laterales y en los parabrisas delantero y trasero. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra, con heridas graves, fue trasladada a un nosocomio no identificado. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

La Policía reiteró que, por ahora, se maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas. En julio, ya se había registrado otro asesinato violento en la localidad de Shinahota, también en el Trópico de Cochabamba.

El martes, efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fueron emboscados en el sindicato Nueva Tacopaya, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare. El ataque, perpetrado durante la madrugada del 12 de agosto, fue registrado en video y circula en redes sociales.

Las imágenes muestran la tensión del momento: una turba de comunarios, armados con piedras, petardos y armas de fuego, emboscó a los uniformados, atacó los vehículos oficiales y agredió físicamente a dos efectivos.