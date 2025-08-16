Dos personas fueron halladas sin vida en un canal de Trinidad

Una jornada marcada por la tragedia se vivió este sábado 16 de agosto en la capital beniana, cuando personal del Cuerpo de Bomberos rescató dos cuerpos sin vida de un canal ubicado en la circunvalación, a la altura del barrio 13 de Abril.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas habrían caído al agua tras intentar esquivar un rompe muelle en la vía. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si transitaban en motocicleta, a pie o en otro tipo de vehículo.