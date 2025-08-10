Dos sujetos fueron descubiertos transportando Bs 5.000.000 hacia Oruro

Un vehículo que transportaba aproximadamente cinco millones de bolivianos fue interceptado el viernes en el puesto de control de Achica Arriba, en La Paz.

Fuente: ANF

Los dos ocupantes no pudieron explicar el origen del dinero, por lo que la Fiscalía dispuso el secuestro del motorizado y de los billetes.

El hallazgo se produjo durante un operativo del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (GIAEF) Occidente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el marco de la denominada Operación 200 “Por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”.

“Durante la revisión, nuestros efectivos hallaron ocho bolsas negras con fajos de billetes en moneda nacional, sumando aproximadamente Bs 5.000.000. Los ocupantes no pudieron justificar la procedencia del dinero”, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, en sus redes sociales.

La intervención se realizó mientras el vehículo se dirigía hacia Oruro. Según Ríos, el control forma parte de las acciones para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Los investigadores realizarán un microaspirado al dinero y al vehículo para determinar si existe vinculación con delitos como el narcotráfico.

