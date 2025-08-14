DT de Cienciano: «El primer tiempo lo teníamos controlado»

Carlos Desio, director técnico del equipo peruano de Cienciano, destacó el buen inicio de su equipo ante Bolívar y confía en revertir la llave en el partido de vuelta en Cusco.

El entrenador de Cienciano, Carlos Desio, analizó la derrota por 2-0 sufrida en La Paz ante Bolívar por la Copa Sudamericana. Reconoció que el marcador es adverso, pero mantiene la fe en lograr la remontada en el partido de vuelta.

“Obviamente, es un resultado adverso perder 2-0. Bolívar es un equipo que juega bien al fútbol. Creo que el primer tiempo lo teníamos controlado; no nos hacían daño, pero por un error nuestro en salida aprovecharon la oportunidad y se pusieron en ventaja”, señaló.

En su repaso del segundo tiempo, el DT admitió que el rival fue más incisivo tras el segundo gol: “Nos dormimos en el segundo tanto y a partir de ahí Bolívar empezó a tener más la pelota, más agresividad y mejor juego. A pesar del marcador, siempre tengo la esperanza de que podemos dar vuelta la situación”.

También resaltó el esfuerzo de sus jugadores y señaló los aspectos a mejorar: “Mis jugadores corrieron mucho, presionaron y salían bien desde el fondo. Pero cuando recuperábamos alto, jugábamos demasiado para atrás en lugar de aprovechar los tres cuartos de cancha para terminar la jugada. Erramos muchos pases, incluso los fáciles, y eso permitió que el rival presionara y recuperara rápido, sobre todo en el medio. Quizás deberíamos haber buscado más las salidas por afuera”.

Pensando en el duelo en Cusco, el técnico fue claro: “Sé que será difícil, porque enfrentamos a un gran equipo, pero queremos revertirlo para darle una alegría a nuestra gente. Bolívar y nosotros somos equipos de tenencia, pero esa tenencia debe ir acompañada de profundidad y finalización. De nada sirve tener la pelota si no creamos peligro”.

Finalmente, lamentó no haber explotado ciertas jugadas clave: “Tuvimos tres o cuatro oportunidades para cambiar el frente de juego y encontrar a Neira solo por el otro lado; una de esas terminó en un remate de Hobert. Si hubiéramos aprovechado más esos giros, creo que les habríamos hecho más daño”.