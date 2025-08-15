Easba arrancará la zafra 2025 la próxima semana, prevé producir 290.000 quintales de azúcar y 1,7 millones de litros de alcohol

La estatal Empresa Azucarera San Buena Aventura (Easba), instalada en el norte de La Paz, arrancará la zafra 2025 la próxima semana, confirmó el gerente general, Boris Alcaraz.

La Empresa Azucarera San Buena Aventura (Easba), instalada en el norte de La Paz, arrancará la zafra 2025 la próxima semana y proyecta producir más de 290.000 quintales (qq) de azúcar y 1,7 millones de litros de alcohol, con la molienda de 163.000 toneladas de caña, informó este viernes el gerente general, Boris Alcaraz.

“Estamos en los preparativos intensivos para la zafra, ya estamos próximo a empezar esta zafra, este trabajo que se va a llevar la próxima semana (…). Para esta campaña estamos proyectando una molienda de más de 163.000 toneladas de caña”, indicó en contacto con Bolivia Tv.

Resaltó que esta zafra 2025, se proyecta la molienda de ese volumen de caña teniendo en cuenta que la empresa estatal, en coordinación con los productores, trabajó en mejorar los rendimientos del cultivo y llevó adelante mejoras en las prácticas agrícolas.

De ese modo, “para este año estamos pensando que vamos a tener más de 290.000 quintales de azúcar y más de 1,7 millones de litros de alcohol buen gusto”, afirmó el gerente de la azucarera paceña.

Indicó que, en la zafra, la empresa no sólo producirá azúcar y alcohol, sino también energía eléctrica, melaza y abono. La energía eléctrica es para cubrir la demanda de Easba y el excedente será inyectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de ENDE.

Mientras que la melaza es requerida por los productores para utilizarla como alimento balanceado para ganado y el abono es requerido para fertilizar los sueños de los cañaverales, detalló Alcaraz.