Educación evalúa extender el año escolar hasta el 9 de diciembre

El viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Educación analiza la posibilidad de extender las actividades escolares hasta el 9 de diciembre de 2025, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases establecidos para la gestión.

Si bien aún no se confirmó la fecha de finalización, Tejerina explicó que existe esta propuesta, pero que la decisión dependerá del contexto de cada departamento. “Hay una propuesta de que las clases finalicen el 9 de diciembre, pero está sujeta a una definición y al contexto de cada región”, señaló.

Las Direcciones Departamentales de Educación ya presentaron sus planteamientos para el ajuste del cierre de gestión, los cuales están siendo evaluados, según reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La posible modificación del calendario escolar responde a la ampliación del descanso pedagógico determinada por el Ministerio de Educación debido al incremento de casos de sarampión. En La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando se extendió una semana adicional, mientras que en Santa Cruz, epicentro del brote, el receso se prolongó por dos semanas.