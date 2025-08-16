EEUU suspende visas humanitarias para palestinos de Gaza

Fuente: DW

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado (16.08.2025) la suspensión de las visas médicas para refugiados palestinos de la Franja de Gaza, a la espera de una investigación, después de que una influencer de extrema derecha denunciara esta política humanitaria.

«Todas las visas de visitante para personas de Gaza quedan suspendidas mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos usados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales», declaró el organismo en la red social X.

El anuncio surge tras publicaciones de Laura Loomer, periodista e influencer conocida por sus teorías racistas y conspirativas.

El viernes, Loomer dijo que había denunciado ante legisladores republicanos la llegada a Estados Unidos de palestinos de Gaza que «trabajan para organizaciones islámicas pro-Hamás (…) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Qatar».

Loomer criticó duramente a «Heal Palestine», que en X se presenta como una asociación que organiza viajes médicos a Estados Unidos para palestinos de Gaza.

«Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos», escribió.

«Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado cuando Marco Rubio (secretario de Estado) descubra quién aprobó estas visas», exigió Loomer. «Están literalmente inundando nuestro país de yihadistas», concluyó.

