El agro ahora también debe lidiar con la sequía

De igual modo, el factor climatológico afecta la productividad de otros granos

Fuente: Correo del Sur

La campaña de invierno 2025 en el norte cruceño no solo enfrenta problemas por la escasez de diésel, sino que ahora también debe lidiar con la sequía, lo que le impide alcanzar la meta proyectada en la siembra de soya para este año.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) esperaba alcanzar las 400 mil hectáreas de superficie cultivada de soya, pero las condiciones climatológicas impidieron cumplir ese objetivo.

“El principal factor que ha incidido para que no se pueda llegar a alcanzar las 400.000 hectáreas, desde nuestro punto de vista, está relacionado principalmente con la sequía”, explicó Hernández. “Eso ha generado que a la fecha solamente hubiésemos llegado a un 80% de superficie de siembra, de acuerdo a la información preliminar que tenemos”, declaró el gerente general de la entidad productiva, Jaime Hernández, a El Deber.

OTROS CULTIVOS

Además de la soya, otros cultivos estratégicos como el sorgo, trigo, girasol, maíz y chía también enfrentan impactos por la falta de lluvias, lo que derivará en una merma de aproximadamente 400 mil toneladas, según el reporte de Anapo.

“Esperemos que todavía se pueda sembrar algo más, pero evidentemente la sequía también ha golpeado y ha desanimado a que algunos productores, pues no pueden hacer la siembra de soya en esta campaña de invierno”, expresó el ejecutivo en entrevista con Canal Rural.

En el caso de la cosecha de invierno, Anapo indicó que se registra un avance del 60%, aunque se evidencian efectos de la sequía en la productividad general, según el informe.

A mediados de año, Anapo enfrentaba el problema de la falta de diésel, lo que aún persiste, también la falta de semilla y el incrementó de los costos de producción”. Ante esta situación, el sector planteó al Gobierno trabajar un programa nacional de fomento para la próxima campaña.

GRANOS

Anapo anunció en abril una proyección de siembra de 1,2 millones de hectáreas para granos de invierno.

