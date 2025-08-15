El Banco de Sangre de Cochabamba enfrenta déficit crítico y hace un llamado a donar

La directora del banco alerta sobre la escasez de sangre en Cochabamba. Se necesitan donaciones urgentes el 14 y 15 de agosto para salvar vidas.

El Banco de Sangre de Cochabamba se encuentra en una situación crítica, con un déficit de 100 unidades de sangre. Por esta razón, hace un llamado urgente a la población para que se acerque a donar en los próximos días.

María Luisa Herrera, la directora del banco, informó que actualmente tienen solo 200 unidades disponibles, cuando el mínimo necesario es de 300. Para abordar esta situación, se llevarán a cabo campañas de donación el 14 y 15 de agosto en la Caja Petrolera y el Club de Leones, respectivamente.

Meta de donaciones

La meta semanal del Banco de Sangre es alcanzar al menos 700 unidades. Sin embargo, las recientes festividades y el aumento de enfermedades respiratorias han reducido significativamente el número de donaciones. Aunque alrededor de 100 personas se presentan para donar, un 30% de ellas son diferidas o descartadas por diversos factores, como conductas de riesgo o tatuajes recientes.

En este momento, el grupo de sangre ORH positivo es el más escaso, seguido por el grupo A y los tipos negativos. La semana pasada, se registró una alta demanda de A negativo y O negativo. Para reactivar la provisión, el personal se ha puesto en contacto con donantes inscritos. De cada 100 personas que se presentan, al menos 30 no pueden donar debido a condiciones de salud.

Riesgos por la escasez

Herrera advirtió que esta escasez puede poner en peligro la vida de pacientes que requieren transfusiones urgentes, especialmente aquellos que padecen enfermedades oncológicas o que están en lista de trasplantes. “Son patologías muy delicadas que requieren de estos componentes, entre ellos el tema oncológico”, explicó.

El déficit es especialmente preocupante debido a la proximidad del fin de semana electoral, cuando el traslado de unidades a los hospitales se complica. Para poder donar, la población debe presentar su carnet de identidad, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, medir al menos 1,50 metros y no estar padeciendo enfermedades respiratorias.

Prejuicios sobre la donación

La directora también aclaró que persisten ciertos prejuicios sobre un supuesto cobro por la sangre donada. Aclaró que el Banco no cobra por las unidades de sangre; el costo proviene del Ministerio de Salud y cubre parte del procesamiento obligatorio, que incluye estudios serológicos e inmunohematológicos para garantizar la seguridad del receptor.

Detalles de las campañas

Las campañas de donación se llevarán a cabo el 14 de agosto en la Caja Petrolera y el 15 en el Club de Leones, desde las 8:00 hasta las 16:00 horas. Además, el Banco de Sangre atiende de lunes a sábado, de 8:00 a 21:00 horas, en su sede ubicada en Aurelio Meleán y Héroes del Boquerón. La institución enfatiza que la donación es voluntaria y esencial para salvar vidas.

