El brasileño Machado deja al ‘Tigre’ y se va a Asia

El mediocampista brasileño Jonata Machado no jugará en The Strongest. Aceptó una oferta del fútbol asiático tras no resolver su habilitación en Bolivia.
Para rescindir su contrato, vigente hasta diciembre de 2026, abonó 100.000 bolivianos. Así quedó libre para unirse a su nuevo equipo.
El jugador de 26 años llegó a La Paz el 1 de agosto desde el PSBS Biak de Indonesia e incluso se entrenaba en Achumani.
La dirigencia no pudo inscribirlo pese a indicar que pagaron la deuda al DT Pablo Lavallén para levantar la sanción FIFA. Los plazos administrativos complicaron su registro.
SIN VUELTA A BOLIVIA
Aunque Machado deseaba regresar a Bolivia para jugar con el “club más grande del país”, optó por la propuesta internacional. Ahora continuará su carrera en otro continente con libertad de acción.