“El compromiso es claro, defender nuestras conquistas”: Andrónico y Prado apuntan a la oposición en la recta final de la campaña

Fuente: Unitel

El binomio de la Alianza Popular conformado por Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, subió el tono de su mensaje electoral en la recta final de la campaña electoral que concluye el miércoles 13 de agosto.

Este lunes publicaron un video para afirmar que no se pueden perder las conquistas conseguidas hasta ahora. El Movimiento Al Socialismo (MAS) gobernó el país desde hace casi 20 años, ambos postulantes eran miembros activos y en su momento expresaron su respaldo al exlíder de ese partido, Evo Morales.

“No podemos perder todo lo que conquistamos y al mismo tiempo necesitamos cambiar lo que hoy no funcionan (…) no dejemos que la vieja derecha entreguista vuelva con sus recortes y privatizaciones”, reseña el mensaje que los postulantes lanzaron en las rede sociales.