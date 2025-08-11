“El compromiso es claro, defender nuestras conquistas”: Andrónico y Prado apuntan a la oposición en la recta final de la campaña

“El compromiso es claro, defender nuestras conquistas”: Andrónico y Prado apuntan a la oposición en la recta final de la campañaCategorías Política, VideosEtiquetas , Elección Presidencial 2025 11/08/2025 El fin de semana, Andrónico Rodríguez ha llevado ese mensaje a las actividades proselitistas en ciudades intermedias de Beni. [Foto AR] / Andrónico Rodríguez en una actividad proselitista en Beni. Fuente: Unitel eju.tv El binomio de la Alianza Popular conformado por Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, subió el tono de su mensaje electoral en la recta final de la campaña electoral que concluye el miércoles 13 de agosto. Este lunes publicaron un video para afirmar que no se pueden perder las conquistas conseguidas hasta ahora. El Movimiento Al Socialismo (MAS) gobernó el país desde hace casi 20 años, ambos postulantes eran miembros activos y en su momento expresaron su respaldo al exlíder de ese partido, Evo Morales. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “No podemos perder todo lo que conquistamos y al mismo tiempo necesitamos cambiar lo que hoy no funcionan (…) no dejemos que la vieja derecha entreguista vuelva con sus recortes y privatizaciones”, reseña el mensaje que los postulantes lanzaron en las rede sociales. El fin de semana, Rodríguez ha llevado ese mensaje a las actividades proselitistas en ciudades intermedias de Beni. “El compromiso es claro: defender nuestras conquistas, fortalecer la producción y garantizar que la voz del pueblo se escuche siempre”, señaló Rodríguez en la reunión que sostuvo en Guayaramerín con la Federación Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Díez, CIRABO. En Riberalta lideró una caravana con la misma premisa.