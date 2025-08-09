El corazón logístico de las elecciones: ¿qué hay dentro de la maleta electoral?

El vocal del TSE Gustavo Ávila entregó detalles sobre el tramo final en la organización del operativo electoral del 17 de agosto.

Cuando faltan ocho días de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó con la presentación pública de la maleta electoral, un elemento clave para garantizar la transparencia y seguridad del proceso. Este contenedor reemplaza a los antiguos «saquillos» o «sucuchos» y concentra todo el material que se utilizará en las mesas de votación el próximo 17 de agosto.

¿Qué es la maleta electoral?

Se trata de una caja de cartón resistente, diseñada con elementos de seguridad y codificación individual, que almacena todo lo necesario para que los jurados electorales puedan llevar adelante la votación y el conteo. Cada maleta está identificada con el número de mesa, el recinto electoral y cuenta con código QR y código de barras para seguir su recorrido desde el Tribunal Electoral Departamental hasta su entrega final.

¿Qué contiene?

Dentro se guardan el ánfora, la mampara para el voto secreto, las papeletas de sufragio, sobres de seguridad, listas índice, actas, bolígrafos y otros insumos. Todos los elementos sensibles, como el acta electoral, cuentan con medidas de seguridad adicionales para evitar manipulaciones.

Custodia y traslado

La maleta electoral sigue una cadena de custodia estricta, que involucra al personal del TSE, notarios, jurados electorales, la Policía y las Fuerzas Armadas. Desde que sale de los depósitos hasta su entrega en el recinto de votación, se registra cada movimiento para impedir pérdidas o alteraciones.

Rol de los jurados electorales

El día de la elección, los jurados son la máxima autoridad en la mesa de sufragio. Además de administrar el material contenido en la maleta, se encargan del armado del ánfora, el registro de votantes, la asistencia a personas con discapacidad, el conteo de votos y el llenado de las actas. Todo el proceso es público y cualquier ciudadano puede presenciar el escrutinio, tomar fotografías o escanear las actas antes de que sean guardadas en sobres de seguridad.

Transparencia como compromiso

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que la exhibición de la maleta electoral busca fortalecer la confianza ciudadana. “Queremos que la población conozca de primera mano qué hay dentro, cómo se custodia y cómo se garantiza que llegue intacta a cada mesa”, afirmó. El próximo sábado, el TSE hará una demostración en medios de comunicación para mostrar los componentes y medidas de seguridad.