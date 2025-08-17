El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

La protección legal de personajes tan reconocibles como Labubu se apoya en el registro de derechos de autor, que permite al titular demandar por infracción y evitar la copia no autorizada o la creación de obras derivadas. Bibby subraya que “la expresión artística plasmada en los muñecos Labubu, incluido su diseño y características, puede protegerse mediante un registro de derechos de autor que permitirá al titular demandar por infracción y evitar la copia no autorizada y la creación de ‘obras derivadas’ (es decir, imitaciones o versiones alteradas)”.

La legislación de Estados Unidos otorga al titular de los derechos la exclusividad para crear o autorizar obras derivadas, y cualquier uso no autorizado puede constituir una infracción, salvo en casos muy limitados como la parodia, la crítica o el comentario.

Un Labubu del mercado informal (AD México)

El auge de la personalización y la exhibición de Labubu en redes sociales y tiendas físicas también plantea desafíos legales. Si bien la “doctrina de la primera venta” en la legislación estadounidense permite al propietario de un muñeco adquirido legalmente venderlo, prestarlo o regalarlo sin necesidad de autorización, la situación cambia cuando se trata de reproducir imágenes del muñeco personalizado. Bibby aclara que “publicar fotos de un muñeco con atuendos personalizados en redes sociales puede ser problemático sin el permiso del titular de los derechos de autor, porque en ese caso se trata de una copia del muñeco físico, y no del objeto en sí”.

La efervescencia en torno a Labubu ha reavivado el debate sobre la naturaleza del arte, la inversión y los límites de la creatividad en la era de los fenómenos virales. Para los coleccionistas, la recomendación de los expertos de Withers Art and Advisory es clara: actuar con cautela, documentar y tasar adecuadamente sus piezas, y comprender que el valor de estos objetos puede fluctuar tan rápido como su popularidad. Para los artistas, la experiencia de Kasing Lung y la protección legal de sus creaciones ofrecen lecciones sobre la importancia de los contratos y el registro de derechos de autor en un mercado donde la originalidad y la apropiación conviven en una frontera cada vez más difusa.