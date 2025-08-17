El gobernador de Potosí destaca tranquilidad en la media jornada electoral

Fuente: https://elpotosi.net

Marco Antonio Copa, gobernador del Departamento de Potosí, emitió su voto en la mesa 3 de la unidad educativa Luis Subieta Sagarnaga la mañana de este domingo.

En su recinto de votación, brindó su mensaje a la población que se acudirá a las urnas.

El gobernador convocó a la población potosina poder emitir su voto para elegir a los gobernantes.

Afirmó que el voto democrático es uno de los derechos fundamentales para decidir libremente el destino del país.

Destacó la participación en los recintos electorales.

De acuerdo con los reportes que la autoridad ha recibido, hasta cerca del mediodía, no se ha registrado incidentes.

Se cuenta con más de 1.500 policías en el Departamento, con el apoyo de militares para poder precautelar la seguridad de las ánforas y el material electoral.

Además, se cuenta con el apoyo de jueces electorales y autoridades en las regiones para el desarrollo de las elecciones.

Copa señaló que en Llallagua no se tiene hechos que llamen la atención en la jornada de elecciones.

El monitoreo continuará en la jornada en las cuatro regiones potosinas.