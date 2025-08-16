El golf de los Juegos Panamericanos Junior arrancará el martes con cuatro bolivianos

Blanco, Suárez, Monasterio y Ormachea competirán por el país en las modalidades de Equipos Mixtos e Individual del 19 al 23 de agosto en Asunción

La Federación Boliviana de Golf informa que el golf de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, arrancarán el martes 19 de agosto y se extenderán hasta el sábado 23 con la presencia de cuatro bolivianos que buscarán sumar medallas para el país.

Sofía Blanco, Victoria Suárez, Matías Monasterio y Gael Ormachea representarán a Bolivia en el evento multideportivo que es para jóvenes deportistas de hasta los 22 años nacidos entre 2003 y 2013. Los cuatro estarán acompañados por el delegado Nelson Saucedo.

El team nacional viajó pasado el mediodía de hoy a la sede del torneo.

“Esperamos conseguir una medalla, ese es el objetivo. Los chicos se entrenaron cada uno con sus profesores en sus clubes e hicieron un trabajo intensivo; entonces, creemos que estamos preparados para obtener medalla. Esta competencia es para amateur y con límite de edad y tenemos posibilidades de medalla”, dijo Saucedo.

El golf debutará en los Juegos Panamericanos Junior, pues en la primera edición, que fue en Cali 2021, no fue parte del programa deportivo.

El torneo

El Asunción Golf Club albergará los cinco días de competencia de esta disciplina, que tendrá dos modalidades: Equipos Mixtos e Individual de ambas ramas.

El 19 y 20 de agosto se llevará adelante el Equipos Mixtos, que tendrá un total de 36 hoyos (18 por día).

“Se escogerá la mejor tarjeta de la dama y del varón, No habrá una pareja definida, la mejor tarjeta es la que entrará para el score”, explicó Saucedo.

Mientras que del 21 al 23 de agosto será la competencia Individual para ambas ramas, que jugarán a 54 hoyos (18 por ronda).

“Serán cinco días de competencia, va a ser un torneo largo, mayormente se juega solo cuatro días”, apuntó.

Fuente: Federación boliviana de Golf