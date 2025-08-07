El líder de las bandas armadas de Haití amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición

Actualmente, se estima que entre el 80 % y el 90 % del territorio de la capital está bajo control de bandas criminales, según cifras actualizadas del Consejo Noruego para Refugiados y la ONU. La violencia se ha vuelto tan generalizada que incluso el aeropuerto internacional estuvo cerrado durante semanas, y miles de reclusos escaparon de las cárceles en marzo en una fuga masiva coordinada por grupos armados.

El Consejo Presidencial de Transición, creado en abril de 2024 con apoyo de la Comunidad del Caribe (Caricom) y de Estados Unidos, tiene como mandato organizar elecciones generales antes de que finalice el año, además de convocar un referéndum para reformar la Constitución. Sin embargo, su legitimidad ha sido constantemente desafiada por actores armados como Chérizier, quien no reconoce su autoridad.

“Haití ha llegado a una encrucijada en la que ya no puede más. El país ha llegado a un momento en el que reina la anarquía total”, denunció Chérizier en su mensaje. “Un pequeño grupo de personas lo tiene como rehén, mientras que la mayoría de la población se pudre en la miseria”, añadió.

La coalición de bandas conocida como Vivre Ensemble, que Chérizier lidera, ha ganado fuerza en los últimos meses. Su control sobre sectores estratégicos, como los accesos al aeropuerto y al puerto, les ha permitido bloquear el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos en múltiples ocasiones. Desde marzo, esta coalición ha ejecutado ataques contra instalaciones policiales, estaciones eléctricas y sedes de organismos públicos.

FOTO DE ARCHIVO: El ex oficial de policía Jimmy «Barbecue» Cherizier, líder de una alianza de grupos armados, dispara al aire tras dirigirse a los medios de comunicación en Puerto Príncipe, Haití, el 11 de marzo de 2024 (REUTERS/Ralph Tedy Erol/Foto de archivo) FOTO DE ARCHIVO: El ex oficial de policía Jimmy «Barbecue» Cherizier, líder de una alianza de grupos armados, dispara al aire tras dirigirse a los medios de comunicación en Puerto Príncipe, Haití, el 11 de marzo de 2024 (REUTERS/Ralph Tedy Erol/Foto de archivo)

Pese a múltiples promesas, ni la Caricom ni Estados Unidos han podido implementar de forma efectiva la misión internacional de seguridad encabezada por Kenia, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023. La demora en el despliegue ha sido criticada por múltiples sectores haitianos y ha sido aprovechada por grupos armados para ampliar su control territorial.

El colapso institucional comenzó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Desde entonces, Haití no ha tenido elecciones y carece de un poder ejecutivo plenamente funcional. El vacío fue parcialmente ocupado por Ariel Henry hasta que, bajo presión armada y diplomática, renunció en marzo de 2024. Desde entonces, el país carece de presidente, Parlamento y gobiernos locales.

Los actores armados, entre ellos Barbecue, se presentan una forma de justicia popular ante el colapso del Estado. Sin embargo, múltiples organizaciones de derechos humanos los acusan de masacres, secuestros, violencia sexual, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados. Se estima que más de 360.000 personas han sido desplazadas internamente en el país desde el inicio de la crisis, según ACNUR.

El temor a una nueva ofensiva militar por parte de Vivre Ensemble se incrementa mientras se acelera el cronograma electoral, aunque no existen garantías de seguridad para llevar a cabo el proceso. En barrios como Bel Air, Cité Soleil y Carrefour-Feuilles, la población vive bajo toques de queda informales, y muchos líderes comunitarios han sido asesinados o exiliados.

En este escenario, la figura de Chérizier se ha convertido en sinónimo de poder real. Ya no actúa en las sombras: da conferencias de prensa, emite comunicados y dirige sus propios mensajes televisados

¿Quién es Jimmy Chérizier y cómo opera su estructura criminal?

FOTO DE ARCHIVO: El ex oficial de policía Jimmy «Barbecue» Cherizier, líder de la alianza de pandillas ‘G9’, es flanqueado por pandilleros después de una conferencia de prensa en Delmas 6, Puerto Príncipe, Haití, el 5 de marzo de 2024 (REUTERS/Ralph Tedy Erol/Foto de archivo) FOTO DE ARCHIVO: El ex oficial de policía Jimmy «Barbecue» Cherizier, líder de la alianza de pandillas ‘G9’, es flanqueado por pandilleros después de una conferencia de prensa en Delmas 6, Puerto Príncipe, Haití, el 5 de marzo de 2024 (REUTERS/Ralph Tedy Erol/Foto de archivo)

Chérizier es un ex oficial de la Policía Nacional de Haití y actual líder de una de las coaliciones criminales más poderosas del país. Nacido en Delmas, uno de los barrios más densamente poblados de Puerto Príncipe, se ganó el apodo “Barbecue” —según él mismo, por el negocio de venta de pollo frito de su madre—, aunque sobrevivientes de sus ataques afirman que su apodo proviene de su costumbre de quemar vivas a sus víctimas.

Fue expulsado de la fuerza policial en 2018 tras ser vinculado con la masacre de La Saline, donde al menos 71 personas murieron, cientos de viviendas fueron incendiadas y decenas de mujeres fueron violadas. Desde entonces, Chérizier ha construido una red paramilitar que mezcla tácticas insurgentes y control social, acompañado de un discurso político.

En 2020 fundó la alianza criminal “Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye” (Fuerzas Revolucionarias del G9 en Familia y Aliados), una federación de pandillas —muchas de ellas enemigas entre sí en el pasado— que actúan bajo una jerarquía común. Según el International Crisis Group, el G9 cuenta con al menos 12 bandas afiliadas, armas automáticas, vehículos blindados artesanales y una cadena de mando relativamente disciplinada.

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ – 22 DE FEBRERO: El líder de pandilla Jimmy ‘Barbecue’ Cherizier patrulla las calles con pandilleros de la federación G-9 en la zona de Delmas 3 el 22 de febrero de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. Se ha desatado una nueva ola de violencia en Puerto Príncipe, donde, según estimaciones de la ONU, las pandillas controlan el 80% de la ciudad (Foto de Giles Clarke) PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ – 22 DE FEBRERO: El líder de pandilla Jimmy ‘Barbecue’ Cherizier patrulla las calles con pandilleros de la federación G-9 en la zona de Delmas 3 el 22 de febrero de 2024, en Puerto Príncipe, Haití. Se ha desatado una nueva ola de violencia en Puerto Príncipe, donde, según estimaciones de la ONU, las pandillas controlan el 80% de la ciudad (Foto de Giles Clarke)

Desde febrero de 2024, tras una tregua con la coalición rival G-Pèp —liderada por el jefe de banda “Ti Gabriel”—, Chérizier lidera un frente unificado conocido como Vivre Ensemble. Esta nueva alianza controla casi todos los accesos a Puerto Príncipe y busca proyectarse como una fuerza política insurgente. Chérizier ha declarado que no se opone a elecciones, pero insiste en que deben ser convocadas bajo una “nueva arquitectura social”.

Entre sus principales aliados figuran bandas como Nan Brooklyn, Nan Barozi, Pilate y Nan Chabon. Ha recibido armas y apoyo logístico de sectores residuales vinculados al partido PHTK, aunque actualmente se presenta como un actor autónomo. Sus enemigos tradicionales eran los líderes de G-Pèp, así como las pequeñas bandas no alineadas con su coalición, como 400 Mawozo, conocida por sus secuestros masivos.

La comunidad internacional lo ha señalado como un criminal responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, para muchos habitantes de los barrios marginales, Barbecue representa orden en medio del caos, en un país donde el Estado ha desaparecido y la justicia formal es inaccesible.