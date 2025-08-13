El regreso más esperado: Nahuel Acosta apunta a reaparecer tras las Eliminatorias

El delantero uruguayo de se encuentra en la recta final de su recuperación y apunta a reaparecer después del parate por las Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre. El atacante es una de las piezas clave en el esquema de Mauricio Soria.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Blooming recuperará a una de sus principales cartas ofensivas. Nahuel Acosta, delantero uruguayo, está próximo a completar su recuperación y volver a las canchas tras superar un desgarro en el abductor que lo dejó fuera desde mayo. Un alto dirigente de la academia confirmó a El Deber Sports que el atacante evoluciona de manera favorable y que su reaparición se dará luego del receso por la fecha FIFA y la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre.

Acosta, que volvió a Bolivia hace algunas semanas tras encarar la primera parte de su recuperación en Montevideo, Uruguay, se encuentra actualmente en la etapa final de trabajos físicos y técnicos. El objetivo del cuerpo médico y técnico es tenerlo al 100% para encarar la recta decisiva del campeonato.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El atacante sufrió la lesión el pasado 9 de mayo, durante el partido ante Wilstermann en Montero, y desde entonces ha seguido un estricto plan de recuperación. Actualmente, participa de algunas prácticas con el grupo, pero también realiza ejercicios específicos y supervisados para fortalecer la zona afectada. “No queremos arriesgarlo, lo necesitamos bien para el cierre del torneo”, señalaron desde el club.

Blooming tiene un calendario apretado antes del parate. Este miércoles visitará a Aurora en Cochabamba por un partido reprogramado de la fecha 14 de la liga; el sábado enfrentará a Bolívar en Montero por el torneo por series y, el 24 de agosto, recibirá a FC Universitario de Vinto nuevamente por el torneo Todos Contra Todos.

Luego, el fútbol boliviano ingresará en receso por la fecha FIFA y los partidos de la Verde frente a Colombia (4 de septiembre en Barranquilla) y Brasil (9 de septiembre en El Alto). Tras esos compromisos, la academia volverá a jugar el 13 de septiembre, visitando a Independiente en Sucre, partido en el que se espera que Acosta reaparezca.

Desde su llegada a Blooming, el delantero disputó siete partidos oficiales en todas las competiciones, con un saldo de tres goles y tres asistencias. Su aporte ofensivo ha sido clave en el esquema de Mauricio Soria, quien espera contar con él para seguir peleando en la parte alta de la tabla.

La vuelta de Acosta será un impulso anímico y futbolístico para la academia, que sabe que cada punto será vital en el tramo final de la temporada. El uruguayo, con su velocidad y olfato goleador, apunta a ser protagonista en el sprint final del campeonato.