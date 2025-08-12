El Segip atenderá desde las 7 hasta las 18 el miércoles, jueves y viernes

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) atenderá a escala nacional en horario ampliado, desde las 7:00 hasta las 18:00, los días miércoles 13, jueves 14 y viernes15 de agosto, para que la población tramite su cédula de identidad y pueda sufragar en las elecciones generales del domingo 17 de agosto.

“A partir del día miércoles, nosotros estamos ampliando los servicios a nivel nacional. Vamos a atender de siete de la mañana a seis de la tarde, para que las y los bolivianos puedan ejercer su derecho democrático al voto”, explicó la directora del Segip, Patricia Hermosa.

El objetivo es atender la alta demanda de ciudadanos que buscan obtener su cédula de identidad. El sábado, la atención será hasta las 12:00 del día.

El Reglamento para las Elecciones Generales 2025 señala que, “la o el ciudadano debe exhibir la Cédula de Identidad de forma física, para acreditar su identidad, antes de votar. El Jurado Electoral o en su caso la Notaria o Notario Electoral evaluarán cualquier discrepancia con respecto a este documento».

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se recordó, hace días, que no se aceptarán fotocopias, documentos digitales ni ningún otro tipo de identificación el día de la votación.

Las personas que tengan la cédula de identidad vencida hasta por un año también podrán sufragar con ella, afirmó el fin de semana el vocal electoral Gustavo Ávila.