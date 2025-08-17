“El socialismo está muriendo”, afirma el vice del Comité Cívico cruceño desde el Cristo Redentor

El líder cívico hizo estas declaraciones mientras cruceños llegaban al Cristo en el segundo Anillo a pie, en bicicleta y patinetas para esperar los primeros resultados electorales.

Con una declaración contundente desde el emblemático Cristo Redentor en Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, aseguró que el socialismo en Bolivia estaría llegando a su fin.

«Estamos acá en el Cristo que es nuestro símbolo de resistencia y de lucha. Por lo que se sabe de datos preliminares, que no podemos decir porque nos castigan, pero la unión democrática estaría venciendo, el socialismo está muriendo», afirmó Zambrana a Cadena A.

El líder cívico hizo estas declaraciones mientras cruceños llegaban al Cristo en el segundo Anillo a pie, en bicicleta y patinetas para esperar los primeros resultados electorales.

«Nos dicen que tenemos que estar en este lugar de lucha y resistencia para esperar los resultados. Esperamos que esto siga creciendo minuto a minuto», agregó Zambrana y reflejó la expectativa que genera estos comicios en la región más poblada del país.

Mientras tanto, en La Paz, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que los primeros resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) serían anunciados a las 21:00 horas. Estos datos provendrían del centro de cómputo instalado en Achumani, donde operadores trabajan en el procesamiento de las actas digitalizadas que llegan desde todo el país.

La espera por los resultados oficiales mantiene en vilo a toda la nación con especial atención en estas primeras cifras que podrían marcar un punto de inflexión en la historia política boliviana.