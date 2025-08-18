El Tahuichi reducirá su aforo para la final única de la Copa Sudamericana

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera tendrá un aforo menor para el histórico partido del 22 de noviembre. El Comité Organizador confirmó que la capacidad bajará de 34.000 a 31.400 espectadores debido a las obras de modernización.

Pedro Rivero de Ugarte





El estadio Ramón Tahuichi Aguilera, sede de la final única de la Copa Sudamericana 2025, reducirá su aforo para el esperado compromiso. Así lo confirmó Carlos Dabdoub, presidente del Comité Organizador, en exclusiva a El Deber Sports.

“Antes el Tahuichi contaba con una capacidad de 34.000 espectadores y con la construcción de nuevas cabinas de prensa y algunos palcos, su aforo pasará a ser de 31.400”, explicó Dabdoub. La medida obedece a las exigencias de Conmebol para este tipo de eventos internacionales.

En las curvas del estadio no se colocarán butacas, aunque sí se realizarán mejoras de infraestructura y seguridad. La intención es que cada rincón del escenario deportivo luzca renovado para la cita internacional que pondrá a Santa Cruz en los ojos del continente.

En cuanto al campo de juego, Dabdoub adelantó que el colocado del nuevo césped estará listo a fin de mes. Se está instalando pasto tipo bermuda en tepes, mientras que la empresa Campanelli tendrá casi tres meses para garantizar que el gramado quede en perfectas condiciones. “No se jugarán partidos previos a la final”, recalcó el directivo.

La fecha límite para entregar el estadio quedó establecida para el 24 de octubre, es decir, poco menos de un mes antes de la gran final prevista para el 22 de noviembre. Los plazos son ajustados, pero desde la organización confían en cumplirlos.

En cuanto a los centros de entrenamiento para los equipos finalistas, ya se confirmó que la sede de Blooming cuenta con la aprobación de Conmebol. Mientras tanto, continúan las evaluaciones sobre los predios de Oriente Petrolero, CAR Bolivia 2022 y el Centro de Entrenamiento de Bolívar en Santa Cruz.

Finalmente, Dabdoub ratificó que la final “sí se jugará en Santa Cruz”, despejando cualquier tipo de dudas sobre la sede. La capital oriental se prepara para vivir un evento inédito y de gran trascendencia para el fútbol boliviano y sudamericano.