El TSE remarca que el carnet de identidad es el único documento válido para votar y puede estar vencido hasta por un año

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, remarcó este domingo, a una semana de los comicios generales, que “el único documento válido para votar es la cédula de identidad vigente y en físico”.

“Y en casos muy excepcionales se va a admitir la cédula de identidad con una antigüedad o vencida por un año”, añadió.

El vocal explicó que “otros documentos como la cédula digital y el pasaporte no son válidos para votar”.

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) atendió el sábado de forma excepcional precisamente para que las personas que no cuenten con este documento puedan reponerlo.

“Recalco, el único documento válido para sufragar es la cédula de identidad vigente en físico y original”, señaló.