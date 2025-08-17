Elecciones 2025: la población ‘aprovecha’ la jornada para compartir en familia

El mismo argumento dio Jhasmine Valdez, quien junto a su cachorro, llegó hasta el recinto electoral vestida con un atuendo deportivo. «Tocó venir a votar y de paso hacer un poco de ejercicio», aseveró, mientras daba un poco de agua a su mascota. Otros, como María Elena llegó hasta el colegio Félix Bascopé, en bicicleta. «Por no hacer el trámite para el cambio de domicilio, me tocó quedarme en la casa de mi abuela, pero ahora retorno a mi casa en bici. Además el clima está agradable«, apuntó.

Para Joselo Cortez, vecino de la estación Argentina, el clima estaba propicio para una ‘carnecita’ y un poco de fútbol, por lo que se organizó con su grupo de amigos y luego de sufragar, compartieron entre amigos.

Algunos trabajaron

Mientras algunos ‘aprovechan’ la jornada electoral para descansar en familia o compartir entre amigos, otros le sacan el jugo al domingo de elecciones vendiendo algunos productos.

«La venta ha estado medio floja, recién está saliendo la gente de sus hogares, todavía me quedan salteñas, hamburguesas, empandas y chicha, espero terminar los productos e irme a casa«, confesó un comerciante de la zona de la avenida Mutualista, en tercer anillo.

Otra mujer, afuera del recinto electoral ubicado en el colegio Fe y Alegría Mariscal Sucre aseveró que estas son las jornadas en las que se venden mejor, por eso preparó algunos platillos para aquellos que vayan a votar al mediodía a ese lugar. «Hay locro, majadito, asado en olla», ofreció la señora.

La nota mala

Lo malo de esta jornada electoral ha sido la cantidad de basura que se observó no solo en proximidades de los mercados, sino también en las calles y avenidas de la ciudad.

En un recorrido por EL DEBER, se observó basura dentro y fuera de los contenedores ubicados en el mercado Mutualista, lo mismo que en barrios aledaños. Aunque no ha sido la única zona que reportó esta situación.