Elecciones 2025: Pronostican altas temperaturas y fuertes vientos para este domingo

El día más esperado del año estará marcado por altas temperaturas y fuertes vientos en Santa Cruz, así lo afirmó Luis Alberto Alpire, el señor del clima. El domingo 17 de agosto, cuando se prevé realizar las elecciones generales en el país, Santa Cruz tendrá un clima agradable y despejado.

«El domingo será una jornada calurosa y con fuertes vientos. En la capital cruceña y provincias del norte integrado para este viernes, 15 de agosto, se prevé temperaturas que irán desde los 19°C y 31°C, con vientos de dirección sur que irán a 40km/h, con cielos despejados y sin pronóstico de lluvias», detalló el agrometeorólogo.

Sin embargo, para la noche del mismo viernes se prevé que los vientos cambien de dirección «lo que implica un ascenso de las temperaturas. Es así que para el sábado se espera una mínima de 17°C y una máxima de 32°C, con vientos del norte a más de 60 km/h y cielos mayormente despejados sin lluvias.

Para el domingo, el termómetro oscilará entre los 19°C y 33°C, también se prevé vientos del norte a más de 50 km/h, cielos mayormente despejados sin lluvias.

Valles cruceños

De acuerdo con el pronóstico de Alpire, de viernes a domingo, se espera que el termómetro oscile entre los 4°C y 27°C, con vientos del norte a más de 40km/h y cielos mayormente despejados.

Cordillera

En esta región se espera una mínima de 8°C, para el sábado en la madrugada y una máxima de 36°C para el domingo, con vientos del norte hasta 60km/h, sobre todo en Charagua y Cabezas, además de cielos mayormente despejados y sin lluvias.

Chiquitania

La mínima será de 15°C y la máxima de 37°C el domingo, con cielos mayormente despejados, además de ráfagas de norte hasta 60 km/h, principalmente, en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez.