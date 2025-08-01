Elecciones: El TSE prevé concluir el cómputo oficial en 72 horas

Si bien la Ley del Régimen Electoral otorga un plazo de siete días a los tribunales electorales para cumplir con esta labor, el vocal Gustavo Ávila consideró ese tiempo “desactualizado”

Los tribunales electorales departamentales tendrán un plazo de 72 horas para completar el cómputo de las actas de las elecciones generales del 17 de agosto, informó este sábado el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

Si bien el artículo 175 de la Ley 026 del Régimen Electoral otorga un plazo de siete días a los tribunales electorales para cumplir con esta labor, Ávila consideró ese tiempo “desactualizado” pues, afirmó que “ningún país podría esperar siete días para un resultado”.

“Lo que estamos esperando nosotros es reducir ese tiempo (de siete días) dando un máximo de 72 horas a los tribunales electorales. Para eso hemos incluido medidas de seguridad, tecnología, personal, etcétera, porque queremos hacerlo rápido, porque entendemos la necesidad que también tienen los ciudadanos”, argumentó en una entrevista con El Deber Radio.

Por normativa, a las 18:00 del día de los comicios, los tribunales deben instalar la Sala Plena para realizar el cómputo departamental que totalizará los resultados contenidos en las actas electorales de las mesas de sufragio instaladas en el departamento correspondiente.

Además del cómputo oficial, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) aplicará en esta elección general el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) que tiene un fin informativo y no vinculante a los resultados finales.

El objetivo trazado por el OEP es difundir los resultados preliminares a las 21:00 del domingo 17 de agosto con un avance del 80%.

“A las 21:00 nosotros queremos dar una conferencia dando el porcentaje de que nos arroje el Sirepre hasta ese momento, esperamos llegar a un ochenta por ciento, hasta las 21h00. Eso no quiere decir que el Sirepre se va a cortar ahí, va a seguir trabajando, pero con el objetivo de dar certidumbre”, enfatizó el vocal.

El Sirepre trabaja con las fotos de las actas de votación que serán captadas en los recintos electorales. Para un control, los observadores, delegados de las organizaciones políticas y plataformas podrán descargar estas capturas.

“Esta imagen, esta fotografía que hemos tomado, va a poder también ser descargada, pero por los delegados de las organizaciones políticas, los veedores internacionales y las plataformas que estén presentes en el centro de cómputo y acompañamiento”, aclaró el vocal.

Ya con el cómputo final y oficial, cualquier ciudadano podrá descargar el acta de su mesa de sufragio a través de la web del OEP.

