Elecciones generales: Cárceles del país se preparan para garantizar el voto de los privados de libertad

Elecciones en Cárceles: Preparativos y medidas del Régimen Penitenciario.

Fuente: ATB

El Régimen Penitenciario está implementando medidas especiales para garantizar el desarrollo de las elecciones generales dentro de los centros penitenciarios. Algunos privados de libertad serán capacitados para ejercer como jurados electorales, promoviendo así su participación en el proceso democrático.

Además, se anunció la suspensión de visitas durante la jornada electoral para asegurar el orden y la logística del evento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas