Elecciones Generales: Las mesas deben estar abiertas ocho horas continuas

Un total de 7.937.138 personas mayores de 18 años están convocados para asistir a las urnas este 17 de agosto, día en que se elegirá al Presidente, Vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años.

En distintos recintos, las mesas de sufragio abrieron a las 08:00 y, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, deben funcionar durante ocho horas continuas, o hasta que el último votante en fila haya emitido su derecho al voto.

Son ocho organizaciones políticas que participan de la contienda electoral y todos coinciden en la importancia de emitir el voto para decidir el futuro del país de manera democrática.

En la apertura de la jornada de votación, el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a respetar los resultados, “aceptarlos con hidalguía, y contribuir a la paz social” siendo esto una “muestra de verdadera grandeza”.

“La democracia no solo se honra cuando se gana, sino cuando se respeta la voluntad del pueblo”, resaltó Hassenteufel en el acto que abrió la elección en el país.