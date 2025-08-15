Elecciones: Ley seca comienza con arrestos, hay zonas en las que la venta de alcohol se extiende a horas de la mañana

Elecciones: Ley seca comienza con arrestos, hay zonas en las que la venta de alcohol se extiende a horas de la mañanaCategorías SeguridadEtiquetas , Elección Presidencial 2025 15/08/2025 Santa Cruz. Desde las cero horas de este viernes está prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas en el país debido a las elecciones generales que se realizarán el 17 de agosto de este año. Joel Orellana [Foto: UNITEL] / En la zona de La Colorada había Fuente: Unitel eju.tv Desde las cero horas de este viernes rige una ley seca en el país debido a las elecciones generales del 17 de agosto de este año, no obstante, hay zonas en las que se infringe la norma y se observan locales que están atendiendo incluso alrededor de las 6:00 de esta jornada. Ante ello, alrededor de 400 efectivos de la Policía y personal municipal salieron en operativo de control a diferentes zonas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Similar acción se cumplió a nivel nacional y autoridades reportan el arresto de decenas de personas. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La normativa prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas hasta el mediodía de este lunes. No obstante, en Santa Cruz, en la zona de La Colorada, se observó rokolas abiertas incluso alrededor de las 6:00 de este viernes, algunas tenían las persianas semicerradas, para tratar de ocultar que estaban con personas en el interior. Los policías y el personal del municipio cruceño recorrieron diferentes barrios de la ciudad cerrando locales nocturnos, rokolas licorerías y tiendas que realizaban la venta de bebidas alcohólicas. El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Rolando Rojas, señaló que se arrestó a algunos infractores y se los trasladó hasta dependencias policiales. [Foto: Joel Orellana- UNITEL] En la zona de La Colorada hay comercios que tienen la persiana medio cerrada para tratar de ocultar que están aún atendiendo a las 6:00 En primera instancia la Policía pedía a las personas que se encontraban dentro de algún local nocturno que se retire en el lugar; sin embargo, tenían la orden que en caso haya resistencia de las personas tomar otras acciones para poder retirarlos y cerrar el local nocturno.