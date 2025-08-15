Elecciones: Ley seca comienza con arrestos, hay zonas en las que la venta de alcohol se extiende a horas de la mañana

Fuente: Unitel

Desde las cero horas de este viernes rige una ley seca en el país debido a las elecciones generales del 17 de agosto de este año, no obstante, hay zonas en las que se infringe la norma y se observan locales que están atendiendo incluso alrededor de las 6:00 de esta jornada.

Ante ello, alrededor de 400 efectivos de la Policía y personal municipal salieron en operativo de control a diferentes zonas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Similar acción se cumplió a nivel nacional y autoridades reportan el arresto de decenas de personas.

La normativa prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas hasta el mediodía de este lunes. No obstante, en Santa Cruz, en la zona de La Colorada, se observó rokolas abiertas incluso alrededor de las 6:00 de este viernes, algunas tenían las persianas semicerradas, para tratar de ocultar que estaban con personas en el interior.

Los policías y el personal del municipio cruceño recorrieron diferentes barrios de la ciudad cerrando locales nocturnos, rokolas licorerías y tiendas que realizaban la venta de bebidas alcohólicas.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Rolando Rojas, señaló que se arrestó a algunos infractores y se los trasladó hasta dependencias policiales.