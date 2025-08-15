Elecciones nacionales 2025: Defensoría del Pueblo presenta primer centro de monitoreo de derechos humanos

A dos días de las Elecciones Nacionales 2025, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó oficialmente el primer Centro de Monitoreo de Derechos Humanos de cobertura nacional y que contará con la participación y apoyo de aproximadamente 1.000 observadores entre voluntarios y servidores defensoriales que estarán distribuidos en todo el país, atendiendo denuncias de vulneraciones de derechos de la ciudadanía en el ejercicio democrático, con prioridad de aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Fuente: https://www.defensoria.gob.bo

“Venimos trabajando con profesionales defensoriales especializados en derechos de diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, monitoreando el respeto y ejercicio de los derechos humanos durante la jornada electoral, identificando, atendiendo y registrando vulneraciones a los derechos políticos, civiles y de participación”, dijo el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ante los medios de comunicación que se dieron cita a la presentación.

Según el Defensor, entre los objetivos puntuales del centro de monitoreo, mencionó que coordinará la operación nacional y departamental de monitoreo en recintos electorales; recepcionará, registrará y derivará denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos; generará información y reportes periódicos para la toma de decisiones institucionales; además, monitoreará y registrará hechos de conflictividad electoral.

“Realizaremos el monitoreo con 700 voluntarios y 200 funcionarios en 500 recintos electorales de 70 municipios (incluyendo las nueve capitales y El Alto). Visitaremos 50 instituciones (centros penitenciarios, celdas policiales, hospitales, centros de acogida y unidades militares) para verificar el ejercicio de derechos civiles y políticos. Además, recibiremos y derivaremos las denuncias ciudadanas sobre violaciones de derechos y registraremos los hechos de conflictividad electoral y de violencia”, detalló Callisaya.

El Centro de Monitoreo de Derechos Humanos, cuenta con un equipo técnico especializado de coordinación general y que, junto a un equipo jurídico, atenderá los reportes y denuncias en contacto con las 21 oficinas defensoriales. Sistematizará la información, emitirá las alertas tempranas de denuncias o conflictos, y procederá a la coordinación con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Policía Boliviana y los observadores internacionales, según la cualidad de las demandas.

El funcionamiento del centro de monitoreo iniciará a las 07:00 horas y extenderá su trabajo hasta el cierre del escrutinio, que será aproximadamente a las 20:00; se tiene habilitado diferentes canales de atención: línea gratuita 800-10-8004, WhatsApp 72006607 y la plataforma web: https://www.defensoria.gob.bo/.

El Centro de Monitoreo es parte del Plan Nacional de Monitoreo que contempla tres momentos, el pre-electoral donde se viene promocionando el voto informado (dirigido a jóvenes); se activó la plataforma web “Tu Decisión, Tu Voz” con propuestas políticas y las respuestas de candidatos sobre Derechos Humanos; además de conversatorios y espacios de deliberación pública.

El segundo momento se refiere a la jornada electoral, donde se activará el centro de monitoreo y cerca de 1.000 observadores, a los cuales se sumarás los monitores de organismos internacionales y de la sociedad civil, sumando a todos incluyendo a la Defensoría del Pueblo, un aproximado de 3.500 observadores en todo el país.

Al cierre del proceso electoral, como un tercer momento, la Defensoría emitirá un informe público con conclusiones y recomendaciones al Órgano Electoral Plurinacional, contribuyendo a elecciones inclusivas, pacíficas y ajustadas a derechos humanos.