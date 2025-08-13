Elecciones: Policía advierte desde cuándo están prohibidas las reuniones y el consumo de alcohol

“El auto de buen gobierno está vigente desde el viernes 15. Implica la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas”, manifestó Rolando Rojas, comandante departamental de la Policía en Santa Cruz a tiempo de remarcar que esta restricción es a nivel nacional.

Este miércoles la Policía informó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya hizo conocer el auto de buen gobierno sobre los comicios del 17 de agosto y en el que se establecen las prohibiciones para unas elecciones seguras, confirmó la Policía, instancia que hace controles para el cumplimiento de estas restricciones.

La autoridad también agregó que ese auto de buen gobierno también prohíbe las reuniones de cualquier tipo desde el viernes 15.

Sostuvo también que desde el jueves entra en vigencia el silencio electoral. De manera que está prohibido cualquier manifestación proselitista desde las 00:00 de este jueves.

Agregó también que se dispuso el despliegue de más de 700 policías para el resguardo y traslado de las maletas electorales en áreas rurales de Santa Cruz y una cantidad similar de uniformados para el mismo trabajo en la capital cruceña.

Además, habrá otro contingente policial en el centro de cómputo de Santa Cruz que estará instalado en el campo ferial.