Elecciones: Tome en cuenta, estos son los horarios para las salidas de buses en la Bimodal cruceña

La Terminal Bimodal de Santa Cruz permanecerá cerrada desde las 15:00 del sábado 16 de agosto hasta el lunes 18 de agosto, por lo que los viajeros deben tomar en cuenta los horarios de salida establecidos para evitar quedar parados en el camino.

El director de Tránsito de esta terminal, Rolando Gutiérrez, informó que esta medida fue dictada para garantizar la seguridad y el cumplimiento del Auto de Buen Gobierno dispuesto en el marco de las elecciones generales del domingo 17 de agosto.

Se recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y verificar los horarios de salida antes de dirigirse a la terminal.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se dispuso que en el caso de los viajes interdepartamentales las salidas sean hasta las 10:00, mientras que a escala interprovincial, el último bus saldrá a las 15:00.

Con ello, los viajeros deben verificar los horarios de salida de los buses antes de salir de casa para evitar contratiempos.