Embarrancamiento en La Asunta deja una mujer fallecida y siete heridos

La Paz. Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la población de La Asunta, en el departamento de La Paz, dejó como saldo una mujer fallecida y siete personas heridas.

Fuente: Cadena A

De acuerdo con el reporte preliminar, una vagoneta se embarrancó en la zona, provocando la muerte de una joven de 27 años y lesiones de diversa gravedad en otros siete ocupantes, quienes fueron trasladados a un centro médico para su atención.

Las autoridades informaron que el vehículo involucrado era indocumentado y que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Efectivos policiales y personal de auxilio trabajaron en el rescate de las víctimas y en el levantamiento del cuerpo de la mujer fallecida.