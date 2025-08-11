Empresas constructoras exigen cronograma y pago de deuda millonaria a la alcaldía cruceña

Aseguran que las deudas datan del año 2023 y continúan sumando los montos.

Daniel Ribera, representante de DRJ Construcciones, denunció que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra mantiene una deuda de aproximadamente 50 millones de bolivianos con unas 10 empresas constructoras, y aseguró que el cronograma de pagos anunciado por el municipio “no existe”.

Trabajadores de empresas constructoras, vienen realizando protestas en puertas de la comuna cruceña, exigiendo el pago por obras ejecutadas desde el 2023. Según informó Ribera, las compañías se encargan del mantenimiento de centros de salud, unidades educativas y áreas deportivas, pero pese a intentar acercamientos con la Alcaldía, no han podido realizarlos.

“Siempre hablan de un cronograma de pagos; sin embargo, ese cronograma no existe”, lamentó el empresario, al advertir que la falta de desembolsos agrava la crisis económica y afecta directamente a muchas familias que dependen de estos empleos.