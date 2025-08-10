En Chuquisaca, Tuto obtiene el primer lugar en la Gran Encuesta Nacional de intención de voto

La población chuquisaqueña fue consultada de manera presencial por Captura Consulting entre el 27 de julio y 3 de agosto.

Fuente: Red Uno

El candidato Jorge Tuto Quiroga obtuvo el mayor apoyo en el departamento de Chuquisaca, con el 24,6%, según la Gran Encuesta Nacional de intención de votos presentada por UNO DECIDE rumbo a las elecciones generales 2025 que se realizarán este próximo 17 de agosto.

El segundo puesto lo ocupó Samuel Doria Medina con un 12,0% por encima del candidato Manfred Reyes Villa, quien obtuvo el tercer lugar con un 9,7%.

En el cuarto lugar aparece Andrónico Rodríguez con 8,4%, seguido por Rodrigo Paz con 7,3%.

Más atrás aparecen Jhonny Fernández con 1,7%; Eva Copa con 0,4%; después aparecen Pavel Aracena y Eduardo Del Castillo, cada uno con 0,1%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 35,5%.