En directo: El TSE inaugura la histórica jornada de votación en Bolivia

Por: eju.tv / Video: TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inaugura las elecciones generales en Bolivia confiada en una jornada tranquila y marcada con el espíritu democrático. El material electoral ya están en manos de los jurados de todos los recintos a escala nacional.

Más de 7,9 millones de bolivianos están habilitados para asistir a las urnas en los nueve departamentos del país y en 22 naciones. Las mesas de sufragio en el país abren a las 08:00.

El Órgano Electoral anunció que los datos preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) se conocerán a las 21.00 con una estimación del 80%.