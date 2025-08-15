En las primeras horas del silencio electoral, TED La Paz registra una falta al auto de buen gobierno

El reporte nacional da cuenta que hasta la mañana de este viernes se reportaron 400 personas que infringieron el auto de buen gobierno; el caso atendido en La Paz fue derivado al juez electoral.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz confirmó este viernes que desde la entrada en vigencia del auto de buen gobierno en el departamento paceño ya se registró un caso de transgresión a la normativa electoral vigente.

“No hemos tenido reporte de la Policía sobre la vulneración del silencio electoral, aunque en este momento hay un caso que se ha derivado al juez electoral por consumo de bebidas alcohólicas en un local de La Paz, en horas de la madrugada», informó el vocal del TED Sabino Chávez.

Desde la medianoche de este viernes entró en vigencia el auto de buen gobierno departamental, por el cual se prohíben las reuniones, consumo de bebidas alcohólicas, portación de armas, campaña electoral y traslado masivo de ciudadanos.

El TED La Paz ofreció este viernes un desayuno a los periodistas, ocasión en la que recordó que la normativa electoral vigente establece multas que van desde 137 hasta los 1.375 bolivianos dependiendo de la gravedad de la infracción.

El reporte nacional da cuenta que hasta la mañana de este viernes se reportaron 400 personas que infringieron el auto de buen gobierno; el caso atendido en La Paz contó con la intervención de la Policía y fue derivado al juez electoral para que sancione a los infractores.