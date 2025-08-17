En plena jornada de votación, capturan a dos sujetos que tenían órdenes de condena por violación y abuso sexual

En plena jornada de votación, capturan a dos sujetos que tenían órdenes de condena por violación y abuso sexualCategorías SeguridadEtiquetas , Adultos 17/08/2025 Según el informe policial, uno de los sujetos fue sorprendido cuando intentaba votar en un recinto de la zona sur, mientras que el otro cumplía funciones de jurado electoral en pleno centro de la ciudad. Por Pedro Silva Ambos sujetos fueron capturados y remitidos al penal de El Abra, Cochabamba Fuente: Unitel eju.tv => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Durante esta jornada de elecciones generales en todo el país, la Policía en Cochabamba capturó a al menos dos personas que tenían detención ordenes de aprehensión en su contra por delitos relaciones con la violencia. De acuerdo a la información el primer hecho se registró en la zona de Jahuayco, al sur de la ciudad donde personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se trasladó. Se conoce que en la unidad educativa República del Perú, de este sector, se ejecutó el mandamiento de aprehensión contra el ciudadano identificado como Richard Mérida Orosco, el cual se encontraba en el lugar para emitir su voto. Según se indicó, el hombre tenía una sentencia de 11 años y 4 meses de prisión por el delito de abuso sexual, la cual fue emitida emitida por el Tribunal de Sentencia N.º 2. Tras recibir la alerta, los efectivos llegaron al recinto y procedieron con la captura de esta persona y posteriormente fue trasladado hasta el penal de El Abra. El segundo hecho se registró en la zona central de la ciudad de Cochabamba, donde se conoció que se encontraba Roberto Carlos Carvallo Romero, quien era buscado por el delito de violación de niño, niña o adolescente con agravante. La Policía fue alertada de que el acusado se encontraba este domingo en uno de los recintos de votación desempeñándose como jurado electoral, por lo que los efectivos se trasladaron hasta el lugar y procedieron con la captura. Los datos indican que la sentencia fue ejecutoriada el 29 de octubre de 2024, en la que establece una pena de 25 años de presidio. El fallo se sustenta en el proceso seguido por el Ministerio Público contra el imputado, quien será trasladado al Recinto Penitenciario de El Abra en Cochabamba para cumplir su condena.