En reunión con la OEA, el TCP informó de las 16 acciones presentadas para impedir las elecciones

La misión de la OEA se reunió este jueves con el TCP en instalaciones del hotel Camino Real, en la zona Sur de La Paz, y también con el presidente Luis Arce, en el nuevo Palacio de Gobierno.

Los funcionarios del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se reunieron este jueves con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) informaron que dieron parte de las 16 acciones que fueron presentadas para impedir la realización de las elecciones.

«Hubo 16 acciones presentadas por diferentes actores para paralizar las elecciones generales, la Comisión de Observación ha tomado apunte de cada una de ellas», declaró a la prensa el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.

El titular del tribunal agregó que después de reafirmar su compromiso con los comicios «ahora estamos en una situación buena, tranquila y amena» para garantizar el derecho al voto.

«Hemos sostenido una reunión bastante fructífera en sentido que el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el compromiso que tenemos con la democracia, que viene acompañando paso a paso las tareas que cumple nuestro Órgano Electoral», añadió Hurtado.

