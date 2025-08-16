Encuentran más de 60 actividades económicas infringiendo el Auto de Bueno Gobierno

En cumplimiento al Auto de Buen Gobierno, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las cero horas del viernes, 15 de agosto, hasta el lunes, 18 de agosto, la Alcaldía cruceña junto con la Policía Boliviana realizaron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado diversos operativos en la ciudad, en los cuales se encontraron más de 60 actividades económicas infringiendo la normativa.

El jefe de Fiscalización de Eventos Especiales, Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas de la comuna cruceña, Jorge Bilbao, indicó que en este segundo operativo se dejaron 10 actas de clausura.

“Se han contabilizado más de 60 actividades económicas que han infringido la norma, además se han emitido 10 actas de clausura porque (en estos operativos) más se trata de concientizar a las personas, pero en caso de que estas no acaten se les deja la clausura”, manifestó Bilbao.

Entre las actividades económicas que infringieron el Auto de Buen Gobierno están las rockolas y licorerías, además de reuniones donde se estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Como estos operativos se realizaron en conjunto con la Policía, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, se tiene un número de arrestados que oscila entre 80 y 100 personas.

Finalmente, recordó que en el primer operativo se realizó la madrugada del viernes, donde se hallaron 80 actividades económicas infractoras, y para este sábado en la noche se realizara el mismo control.