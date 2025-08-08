Encuentran sin vida a una veterinaria en la habitación de un alojamiento

Encuentran sin vida a una veterinaria en la habitación de un alojamientoCategorías SeguridadEtiquetas , Adultos 08/08/2025 El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para realizar un examen forense y conocer con precisión las causas del deceso. La Policía comenzó las investigaciones del caso. Fuente: Unitel eju.tv => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La Fiscalía ha iniciado una investigación por el hallazgo de una veterinaria sin vida en un alojamiento en la zona oeste de la capital cruceña. El cuerpo fue trasladado a la morgue para comenzar las pericias y determinar las causas del deceso. “Efectivamente se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver del sexo femenino en un alojamiento en inmediaciones del cuarto anillo y avenida Piraí”, señalo el fiscal Daniel Ortuño. De acuerdo al reporte, la mujer ingresó al alojamiento el 4 de agosto; sin embargo, las personas a cargo de la seguridad del negocio informaron que no la vieron salir. Su cuerpo fue encontrado este viernes por el administrador. Ortuño señaló que a simple vista no se ha podido identificar que la víctima haya sufrido alguna lesión; sin embargo, se debe esperar los estudios del examen forense para conocer con precisión cuál ha sido la causa del deceso. Trabajadores de este alojamiento informaron, según la Fiscalía, que no se había registrado la visita de alguna persona a esta veterinaria. Al momento de la entrevista, el fiscal manifestó que no tenía conocimiento de algún reporte de desaparecida; sin embargo, era necesario confirmarlo con otras autoridades.