Enfrentamiento por tierras: Vecinos se enfrentan a “avasalladores” en la zona norte de Santa Cruz

El hecho se registró a la altura de kilómetro 10 de la carretera al norte de la capital cruceña, donde vecinos denunciaron avasallamientos y quema de pastizales.

Joel Orellana

<br /> <br />

Fuente: Unitel

En las últimas horas, se conoció de un enfrentamiento aparentemente por tierras a la altura de kilómetro 10 de la carretera al norte, antes de llegar al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas De acuerdo al relato de testigos, presuntos avasalladores lanzaron piedras y también petardos contra los vecinos quienes respondieron a las agresiones arrojando diversos objetos contundentes. Según la denuncia, los “avasalladores” también habrían provocado incendios de pastizales en los terrenos en disputa generando alerta y una gran preocupación entre los habitantes de la zona. Ante el hecho, que duró varios minutos, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar del conflicto para intervenir y evitar que continuarán las agresiones entre ambos bandos.