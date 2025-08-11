Enfrentamiento por tierras: Vecinos se enfrentan a “avasalladores” en la zona norte de Santa Cruz

El hecho se registró a la altura de kilómetro 10 de la carretera al norte de la capital cruceña, donde vecinos denunciaron avasallamientos y quema de pastizales.
Joel Orellana
Fuente: Unitel
En las últimas horas, se conoció de un enfrentamiento aparentemente por tierras a la altura de kilómetro 10 de la carretera al norte, antes de llegar al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
De acuerdo al relato de testigos, presuntos avasalladores lanzaron piedras y también petardos contra los vecinos quienes respondieron a las agresiones arrojando diversos objetos contundentes.
Según la denuncia, los “avasalladores” también habrían provocado incendios de pastizales en los terrenos en disputa generando alerta y una gran preocupación entre los habitantes de la zona.
Ante el hecho, que duró varios minutos, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar del conflicto para intervenir y evitar que continuarán las agresiones entre ambos bandos.
Varias personas fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales de la zona de Los Tusequis con fines investigativos.
[Foto: captura video] / Conflicto con supuestos avasalladores
Asimismo, personal de la Unidad de Bomberos tuvo que intervenir para apagar el fuego que se registraba entre la maleza y pastizales del lugar.
“En mi predio hay gente adentro, tiene perímetro embardado, está con puerta. Sin embargo, al interior de mi predio en este momento hay gente adentro”, denunció una mujer.
Los vecinos que decían ser propietarios de los terrenos avasallados pidieron a la Policía que ingresen para desalojar a las personas que se encontraban en el interior, pero una vez los efectivos controlaron la disputa se retiraron de lugar.
“Yo estoy autorizando para que ingresen ahí (a su terreno), digan quiénes son ellos, por qué están todavía con petardos, por qué nos han botado piedras, porque hay gente borracha ahí adentro. Yo solo lo que pido es que la Policía cumpla su función”, señaló un vecino.
Pese a los enfrentamientos, no se registraron heridos, sin embargo las personas que viven en la zona manifestaron que estarán en vigilia ante cualquier situación.