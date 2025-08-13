Entrega de material electoral en el exterior llega al 95% para el voto de 369.931 coterráneos

En total se tiene 369.931 ciudadanos bolivianos habilitados para emitir su voto en el exterior del país el domingo 17 de agosto.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La entrega del material electoral en el exterior tiene un 95% de avance en los 22 países donde se llevará a cabo el sufragio de residentes bolivianos.

«A través de nuestras secciones y oficinas consulares en el exterior hemos estado coadyuvando en la coordinación de los recintos consulares en el exterior y también ayudar a recibir las maletas electorales, son 1.229 maletas de las que se está coordinando su llegada, estamos en un 95% de avance», explicó el director general de Asuntos Consulares, Diego Tejerina.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El funcionario detalló que 369.931 ciudadanos bolivianos están habilitados para emitir su voto en el exterior del país el domingo 17 de agosto. El 5% restante del operativo logístico está en pleno proceso y debe concluir a más tardar el jueves 14 de agosto.

«El padrón electoral en el exterior es de 369.931 votantes habilitados, son 22 países donde se va a realizar el voto y 154 recintos electorales, entre hoy y mañana ya va a estar lista la entrega de courier», explicó Tejerina.

En lio que respecta el voto fuera del país, primero está Argentina, con 545 mesas, luego está Brasil, con 161; España con 263 y Chile con 143 mesas, como los territorios con mayor cantidad de mesas electorales de residentes bolivianos.