Entrega de material electoral en el exterior tiene un 98% de avance

Los coterráneos que residen en 22 países podrán emitir su voto el domingo de elecciones.

La entrega del material electoral para el voto en el exterior tiene un 98% de avance y se espera que se complete el operativo a más tardar el sábado 16 de agosto.

«Se han establecido en los 22 países donde se va a votar 154 recintos con 1.200 mesas, hasta ayer el 98% (del material electoral) ya estaba en sus respectivos lugares», informó la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa.

La funcionaria explicó que el 2% restante de entrega estará en los recintos de votación habilitados para los coterráneos a más tardar mañana.

«La población nacional habilitada para votar en el exterior es de más de 370.000 personas, por eso convocamos a los ciudadanos en el exterior que ejerzan el domingo su voto», explicó la titular de Relaciones Exteriores.

Para los comicios generales del 17 de agosto, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó recintos de sufragio en los siguientes 22 países: