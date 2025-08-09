Entregas aéreas de alimentos provocan el caos en vez de aliviar el hambre de Gaza

Varios países se han visto obligados a lanzar alimentos, medicinas y otros suministros al enclave desde el cielo debido al bloqueo israelí que provocó una hambruna entre la población.

Fuente: RT

Una reciente carga de ayuda humanitaria lanzada desde el aire en la Franja de Gaza impactó sobre un campo de refugiados, aplastando varias tiendas de campaña, en medio de la grave hambruna que el bloqueo israelí ha provocado en el enclave palestino.

Un video grabado este jueves muestra el momento en que los palés son lanzados desde un avión militar y caen sobre tiendas de campaña en una zona costera destruida por los bombardeos. A pesar del evidente riesgo, la muchedumbre corre desesperada a buscar los suministros vitales.

Un episodio similar ocurrió en el campo de refugiados Al Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, ocasionando la muerte de un adolescente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Método inútil y riesgoso

Varios países se han visto obligados a lanzar alimentos, medicinas y otros suministros al enclave desde el cielo debido a las ofensivas militares de Israel y a las restricciones al envío de ayuda por vía terrestre. No obstante, grupos humanitarios denuncian que se trata de un método ineficaz y que presenta un serio riesgo para la población.

«Esos envíos de ayuda están causando estragos», declaró el doctor estadounidense Umar Burney, voluntario en Gaza, a NBC News.

La ONU alertó de que los 2,1 millones de personas que viven en el enclave padecen inseguridad alimentaria. Según el Ministerio de Salud de Gaza, unos 900.000 niños sufren hambre y otros 70.000 presentan síntomas consistentes con la desnutrición, a lo que se suman cerca de 1.000 asesinados por el Ejército israelí mientras trataban de conseguir alimentos.