«Es importante que Europa sea escuchada»: Líderes europeos comentan reunión virtual con Trump

El presidente francés lamentó que Europa sea marginada de la reunión en Alaska, ya que «poco a poco» se está convirtiendo en «una potencia geoestratégica».

Este miércoles se llevó a cabo una reunión por videollamada entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y líderes de la Unión Europea y del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, para discutir cuestiones relativas a la cumbre del mandatario estadounidense con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto en Alaska.

En una conferencia de prensa posterior, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que la UE debe ser incluida en la coordinación del evento del viernes. «Es muy importante que Europa sea escuchada antes de una cita como esta. Es totalmente natural que EE.UU. se reúna con Rusia. Es algo positivo para pacificar el clima […] pero es importante que si se abordan cuestiones que afecten a Europa, a nuestra seguridad colectiva, haya una coordinación con nosotros y que después seamos nosotros mismos los protagonistas», insistió.

En este sentido, Macron lamentó que Europa sea marginada del encuentro, ya que «poco a poco» se está convirtiendo en «una potencia geoestratégica» por lo que también puede tener asuntos bilaterales para discutir. «Lo que sí es positivo y donde se respeta a Europa es en que hay una coordinación en los temas que le conciernen», manifestó.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, que interrumpió sus vacaciones de verano para participar en el encuentro virtual, sostuvo que Europa hace todo lo que está a su alcance con el fin de «sentar las bases adecuadas» para la cumbre de Putin y Trump.

Merz aseveró que el mensaje que le fue transmitido al mandatario estadounidense es que «los intereses fundamentales de Europa y Ucrania en materia de seguridad deben preservarse».

Putin y Trump se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, detalló que el tema central de las negociaciones entre los dos líderes será la resolución del conflicto ucraniano. Ni la Casa Blanca ni el Kremlin mencionaron a Zelenski al acordar la cumbre.

Anteriormente, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, aseveró que cualquier acuerdo entre EE.UU. y Rusia debe incluir también a Ucrania y Europa, ante las preocupaciones de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura de Kiev.