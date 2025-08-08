Esposas de trabajadores del relleno de Saka Churu inician bloqueo en la Alcaldía paceña

Mientras tanto, en el sector de Saka Churu, los trabajadores mantienen cortado el acceso de camiones recolectores de basura y continúan en vigilia. La medida de presión fue declarada indefinida hasta que la Alcaldía dé una respuesta concreta a sus demandas.

Un grupo de esposas, junto a sus hijos y otros familiares, de los trabajadores del relleno sanitario de Saka Churu, en la ciudad de La Paz, inició este viernes un bloqueo en puertas de la Alcaldía paceña, en plena calle Mercado, en respaldo a la protesta que sus parejas mantienen desde el lunes pasado en el ingreso a los rellenos de Alpacoma y Saka Churu.

En la protesta se escuchan gritos unísonos como: Manda, manda… ¡Todos! Esta vida laboral, ¿Cuándo?Ahora. ¿Qué llevaremos de comer?



Las manifestantes exigen garantías de estabilidad laboral para el personal que trabaja en la disposición final de residuos sólidos, ante el temor, según denunciaron, de que la contratación de una empresa para construir una nueva celda, denominada Saka Churu 3, signifique el reemplazo de los actuales empleados.

Mientras tanto, en el sector de Saka Churu, los trabajadores mantienen cortado el acceso de camiones recolectores de basura y continúan en vigilia. La medida de presión fue declarada indefinida hasta que la Alcaldía dé una respuesta concreta a sus demandas.

A la fecha se espera un pronunciamiento de la Alcaldía de La Paz sobre este asunto, aunque anunciaron en días pasados que se alistaba un plan de contingencia.